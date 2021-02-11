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Минобрнауки: Студенты 252 российских вузов обучаются в дистанционном режиме 
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Минобрнауки: Студенты 252 российских вузов обучаются в дистанционном режиме 

Кирилл Николаев

Образование

В настоящее время студенты 252 российских вузов обучаются в дистанционном режиме. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

По его словам, только 252 вуза из 1259 образовательных организаций проводят все занятия в дистанционном режиме. Ведомство создало перечень онлайн-курсов, которые реализуются на безвозмездной основе, для эффективной организации процесса обучения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Госдуме поддержали запрет учащимся использовать смартфоны во время уроков.

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российские студентывузы РФМинобрнауки
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