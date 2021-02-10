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Дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ ввели в России в июле
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ ввели в России в июле

Виктория Родимкина

Образование

В России в июле ввели дополнительную неделю для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, которые не смогут сдать экзамен в основной период из-за пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в среду, 10 февраля.

Он пояснил, что пока не ясна ситуация с коронавирусом в стране в июне, поэтому было решено дать дополнительное время для сдачи экзаменов, сообщает РИА Новости.

— Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне, — сказал Анзор Музаев.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект расписания ОГЭ на 2021 год.

Читайте также: Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

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