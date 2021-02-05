Рособрнадзор опубликовал проект расписания ОГЭ на 2021 год

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Государственные экзамены у учеников девятых классов российских школ в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что дополнительный период проведения экзаменов запланирован с 3 по 17 сентября. Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в этом году пройдут только по русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников не будут проведены в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2021 год.

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