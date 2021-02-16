Народный календарь. Чего нельзя делать 17 февраля, чтобы не навлечь беду

Фото: Сергей Каптилкин, «Вечерняя Москва»

Дата 17 февраля известна в народном календаре как Никола Студеный. Название связано с тем, что в этот день каждый год чаще всего бывают февральские морозы. Православная церковь почитает память преподобного Николая Исповедника.

В этот день принято молиться святому об исцелении от болезней. Ни в коем случае нельзя мыться, стричь ногти или подстригать волосы — так можно навлечь на себя большую беду.

Если на этот день запланирована поездка — стоит отложить ее. Если этого сделать не удастся, следует перед отправлением помолиться Святому Николаю.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Чего нельзя делать 17 февраля, чтобы не навлечь беду

Приметы погоды обещали хороший урожай, если в этот день появился иней. Почерневший лес сулил оттепель, а гнущиеся к низу ветки ели — снег.

Во всем мире 17 февраля отмечают День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, которая берет свое начало в США.

В России праздник пока мало известен, но некоторые компании уже организуют к 17 февраля различные благотворительные мероприятия. В этот день нужно стараться быть безгранично и бескорыстно добрым ко всем.

В этот день родились советская писательница Агния Барто, заслуженный артист России Вячеслав Малежик, советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая, а также американский баскетболист Майкл Джордан.

Именины отмечают Андрей, Петр, Иосиф, Алексей, Николай, Аркадий, Федор, Борис, Иван и Кирилл.

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