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Мужчина выжил после пяти клинических смертей благодаря врачам из Москвы
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Мужчина выжил после пяти клинических смертей благодаря врачам из Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Врачи из столичной больницы смогли спасти мужчину, который перенес за ночь пять клинических смертей. Об этом рассказали в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.

Уточняется, что мужчина 47 лет почувствовал резкую боль в сердце и вызвал бригаду скорой помощи. Медики оперативно приехали на место и госпитализировали москвича в больницу Виноградова.

— Фельдшеры успели вовремя — именно в момент их приезда у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию, — написали в Telegram-канале.

Сразу после госпитализации пациент снова перестал дышать, у него случилась четвертая клиническая смерть. Пятую клиническую смерть мужчина пережил во время проведения операции, уточнили в комплексе социального развития.

— Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости.

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