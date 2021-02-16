Мужчина выжил после пяти клинических смертей благодаря врачам из Москвы

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Врачи из столичной больницы смогли спасти мужчину, который перенес за ночь пять клинических смертей. Об этом рассказали в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.

Уточняется, что мужчина 47 лет почувствовал резкую боль в сердце и вызвал бригаду скорой помощи. Медики оперативно приехали на место и госпитализировали москвича в больницу Виноградова.

— Фельдшеры успели вовремя — именно в момент их приезда у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в больницу у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию, — написали в Telegram-канале.

Сразу после госпитализации пациент снова перестал дышать, у него случилась четвертая клиническая смерть. Пятую клиническую смерть мужчина пережил во время проведения операции, уточнили в комплексе социального развития.

— Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию: они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости.

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