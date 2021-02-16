«1995 год»: Лера Кудрявцева опубликовала фото времен «МузОбоза»

Фото: instagram.com/leratv

Актриса Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который остался у нее с тех времен, когда она вела телепередачу «МузОбоз».

— А ну! 1995 год, «МузОбоз», — подписала фотографию звезда.

На фотографии девушка уже не с косичками, а с каре. В то время она была очень загорелой, точно так же как и ее коллеги на снимке.

Подписчики восторженно отреагировали на пост.

«Как же мы любили «МузОбоз»; «Ждали каждую неделю в пятницу»; «Супер была передача»; «Не меняется только Лера»; «У вас что за секрет вечной молодости?» — написали поклонники в комментариях.

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