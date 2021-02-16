Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«1995 год»: Лера Кудрявцева опубликовала фото времен «МузОбоза»
Фото: instagram.com/leratv

«1995 год»: Лера Кудрявцева опубликовала фото времен «МузОбоза»

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, который остался у нее с тех времен, когда она вела телепередачу «МузОбоз».

— А ну! 1995 год, «МузОбоз», — подписала фотографию звезда.

На фотографии девушка уже не с косичками, а с каре. В то время она была очень загорелой, точно так же как и ее коллеги на снимке.

Подписчики восторженно отреагировали на пост.

«Как же мы любили «МузОбоз»; «Ждали каждую неделю в пятницу»; «Супер была передача»; «Не меняется только Лера»; «У вас что за секрет вечной молодости?» — написали поклонники в комментариях.

Читайте также: «У вас же копчик поврежден»: подписчики Кудрявцевой осудили ее за неосторожность

ТелепередачаЛера Кудрявцеваархивные фото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте