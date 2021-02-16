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«У вас же копчик поврежден»: подписчики Кудрявцевой осудили ее за неосторожность
Фото: instagram.com/leratv

«У вас же копчик поврежден»: подписчики Кудрявцевой осудили ее за неосторожность

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева подверглась осуждению со стороны своих подписчиков из-за того, что слишком быстро вернулась к работе после серьезного перелома.

Звезда выложила пост в своем Instagram-аккаунте, в котором она рассказала, что простояла в пробке больше пяти часов.

— День назад простояла в пробке 5,5 часа. Устала немного, короче, — рассказала Кудрявцева.

Некоторые подписчики осуждающе отнеслись к высказыванию Леры, ссылаясь на ее состояние.

«У вас же копчик поврежден… Так долго за рулем»; «С такой травмой вам нельзя так долго сидеть. Это же опасно!»; «У меня вот тоже перелом крестца сейчас, как же вы столько сидели?» — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Кудрявцевой.

Ранее Кудрявцева рассказала о своей травме, которую она получила при падении с лестницы, ведущей на чердак. По ее словам, она упала на руку своей двухлетней дочери, которая очень сильно испугалась. Сама Кудрявцева не смогла встать после падения и пролежала на полу два часа, пока с работы не пришел муж и не помог ей.

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РаботапереломЛера Кудрявцева
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