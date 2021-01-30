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«Цветочник»: Лазарев навестил получившую травму Кудрявцеву
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Цветочник»: Лазарев навестил получившую травму Кудрявцеву

Виктория Родимкина

Звезды

Певец Сергей Лазарев пришел с букетом цветов к своей подруге и бывшей девушке телеведущей Лере Кудрявцевой, которая недавно упала с лестницы и сломала крестец.

Девушка только недавно перенесла коронавирус и должна была выйти на работу, но попала в больницу с травмой. На данный момент телеведущая лечится дома, она практически не встает с постели, а при передвижении пользуется тростью.

Сергей Лазарев пришел навестить свою подругу с букетом цветов. Он заснял это на видео и опубликовал в Instagram Stories.

Лера Кудрявцева открыла дверь певцу с тростью.

— Ешкин кот! Цветочник! — поприветствовала она Лазарева.

Видео: instagram.com/lazarevsergey/

Ранее телеведущая рассказала о своей травме, которую она получила при падении с лестницы, ведущей на чердак. По ее словам, она упала на руку своей двухлетней дочери, которая очень сильно испугалась. Сама Кудрявцева не смогла встать после падения и пролежала на полу два часа, пока с работы не пришел ее муж и не помог ей.

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