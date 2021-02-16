Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россиянам рассказали, как лучше очищать машину от снега
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиянам рассказали, как лучше очищать машину от снега

Никита Абрамов

Общество

В период обильных снегопадов перед автолюбителями встает вопрос: как эффективнее всего очистить свой автомобиль от сугроба. В интернете много советов, но поистине действенными являются только некоторые из них.

Так, некоторые советуют для быстрой очистки использовать широкие лопаты для снега.

Для безопасной очистки стекол от наледи советуется сделать следующее: взять обычный пакет и наполнить его горячей водой. После чего наполненным мешком следует провести по стеклу, чтобы растопить образовавшуюся наледь.

Ни в коем случае не стоит поливать стекла кипятком, так как это может привести к трещинам, а вода может попасть внутрь важных деталей автомобиля и замерзнуть, сообщили в эфире Пятого канала.

Читайте также: Мобильные топливозаправщики помогают убирать снег с дорог Москвы

автомобилиавтовладельцыснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте