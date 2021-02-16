Россиянам рассказали, как лучше очищать машину от снега

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В период обильных снегопадов перед автолюбителями встает вопрос: как эффективнее всего очистить свой автомобиль от сугроба. В интернете много советов, но поистине действенными являются только некоторые из них.

Так, некоторые советуют для быстрой очистки использовать широкие лопаты для снега.

Для безопасной очистки стекол от наледи советуется сделать следующее: взять обычный пакет и наполнить его горячей водой. После чего наполненным мешком следует провести по стеклу, чтобы растопить образовавшуюся наледь.

Ни в коем случае не стоит поливать стекла кипятком, так как это может привести к трещинам, а вода может попасть внутрь важных деталей автомобиля и замерзнуть, сообщили в эфире Пятого канала.

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