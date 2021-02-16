«Все оплачиваем»: Пригожин рассказал, насколько много он отдает за «коммуналку»

Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что он со своей супругой, певицей Валерией, платит за услуги ЖКХ более 40 тысяч рублей. Пара проживает в квартире уже 18 лет.

По словам продюсера, кроме коммунальных платежей, он отдает деньги за уборку мусора и подачу интернета.

— У нас многоквартирный дом. Нам присылают счета, и мы все оплачиваем. Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ — 41 тысяча 975 рублей. И плюс за мусор 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Еще мы платим 2500 рублей в месяц за интернет и за уборку территории пять тысяч,— рассказал продюсер.

Он отметил, что по западным меркам подобные суммы коммунальных платежей являются нормой. По словам продюсера, он понимает, что не все люди могут позволить себе подобные расходы. В пример Пригожин привел свою бабушку, которой он помогает оплачивать коммунальные платежи на сумму 10 тысяч рублей. Пожилая женщина проживает в квартире площадью 60 квадратных метров, сообщает портал Teleprogramma.pro.

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