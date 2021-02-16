Госпитализированный Михаил Боярский отругал жену за вызов скорой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поругал свою жену за то, что она решила перестраховаться и вызвала скорую. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила его супруга Лариса Луппиан.

По ее словам, Боярский чувствует себя удовлетворительно. В настоящее время врачи проводят обследование, сообщает Пятый канал.

Ранее стало известно, что Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу № 122 в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 71-летний народный артист привился от COVID-19 около десяти дней назад. Супруга Боярского подчеркнула, что реакция на вакцину также исключается.

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