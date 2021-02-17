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Почти полмиллиона исследований провели в столичных КТ-центрах с начала пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти полмиллиона исследований провели в столичных КТ-центрах с начала пандемии

Анастасия Чанцева

Город

С начала пандемии в 33 КТ-центрах Москвы выполнили почти полмиллиона исследований. Они организованы на базе городских поликлиник в круглосуточном режиме. Помимо томографии там берут анализ крови и анализы на коронавирус, снимают электрокардиограмму.

После проведенных процедур пациентам ставят точный диагноз, врачи принимают решение о госпитализации или лечении на дому. Тем, кто будет лечиться в домашних условиях, бесплатно выдаются все необходимые препараты.

Работа амбулаторных КТ-центров интегрирована в единую цифровую платформу московского здравоохранения. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта. Благодаря этому практически исключается возможность пропустить патологию. Также с помощью аппаратов можно быстрее определить стадии развития пневмонии.

КТ-центры были развернуты по рекомендации клинического комитета. Действующие в столице КТ-центры в данный момент полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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