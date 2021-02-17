Названы способы, которые позволят легче перенести шестидневную рабочую неделю

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Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко рассказала о способах перенести без потери для здоровья шестидневную рабочую неделю.

Она отметила, что за длинными буднями наступит сразу несколько выходных дней. Так как рабочий день с понедельника, 22 февраля, перенесен на субботу, с учетом Дня защитника Отечества россиянам удастся побольше отдохнуть. Именно такие мысли, по словам психолога, должны помочь легче справиться с длинной неделей.

Овчаренко пояснила, что визуализация выходных является одним из приемов, которые специалисты тайм-менеджмента предлагают применять в подобных случаях.

— Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью, — утверждает специалист.

В общем люди спокойно переносят длинную рабочую неделю. Однако есть и такие сотрудники, для которых дополнительный трудовой день может оказаться проблемой. Психолог уточнила, что это относится к тем людям, которые выполняют обязанности, предполагающие наибольшую концентрацию.

Накопленная усталость может негативно сказаться на них в конце шестидневной недели. Такая категория людей может использовать еще один прием — перераспределение нагрузки. Так, самые легкие и приятные дела необходимо оставлять на конец рабочего дня, а начинать стоит со сложных обязанностей, сообщает радио Sputnik.

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