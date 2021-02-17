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Врач-невролог рассказал о первых признаках деменции
Фото: pixabay.com

Врач-невролог рассказал о первых признаках деменции

Ксения Монахова

Здоровье

Врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о первых признаках деменции. Он отметил, что такая болезнь связана с нарушением эластичности сосудистой стенки. В связи с этим нужно обязательно следить за состоянием сосудов.

По словам врача, это предполагает знание своего уровня холестерина, вязкости крови, жирового обмена и проведение коагулограммы.

— Это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен уже разобраться, почему же у вас это происходит, — уточнил Шахнович.

Специалист подчеркнул, что такие анализы стоит сдавать уже в возрасте 35-40 лет. Он пояснил, что необходимо обращать внимание на нестабильное артериальное давление и такое явление, как забывчивость.

Помимо этого, врач подчеркнул, что болезнь Альцгеймера и деменция — два разных заболевания. По словам невролога, Альцгеймер — генетическая болезнь, которая передается по наследству, и на сегодняшний день пока не разработана профилактика для этого заболевания, сообщает телеканал «360».

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