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Два грузовика столкнулись на МКАД
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Два грузовика столкнулись на МКАД

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий

На 102-м километре внутренней стороны МКАД в правом ряду столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Один из грузовиков при этом заехал на отбойник и застрял. На данный момент движение он не затрудняет, но планируется привлечение автокрана, поэтому по возможности лучше объехать этот участок, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Также сообщается, что на 60-м километре внутренней стороны произошла еще одна авария с участием грузовика. Автовышка врезалась в отбойник и опрокинулась набокзаняв две полосы. Движение транспорта в районе ДТП затруднено на три километра.

Помимо этого, в данный момент затруднено движение в центр по Волгоградский проспекту, Шоссе Энтузиастов и Ярославскому шоссе.

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