СМИ: На МКАД был замечен мужчина верхом на лошади

Фото: «Вечерняя Москва»

На МКАД был замечен мужчина, скачущий верхом на лошади. Видео всадника стали появляться в интернете в воскресенье, 14 февраля.

В ролике виден мужчина, едущий по дороге на коне. Животное укрыто от снега специальной тканью. Из-за необычного способа передвижения всадника сравнили в интернете со снежным рыцарем, сообщает РЕН.ТВ.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали о стабилизации ситуации на дорогах после снегопада.

Читайте также: Пассажиропоток московского метро в субботу вырос почти на 20 процентов