СМИ: На МКАД был замечен мужчина верхом на лошади
На МКАД был замечен мужчина, скачущий верхом на лошади. Видео всадника стали появляться в интернете в воскресенье, 14 февраля.
В ролике виден мужчина, едущий по дороге на коне. Животное укрыто от снега специальной тканью. Из-за необычного способа передвижения всадника сравнили в интернете со снежным рыцарем, сообщает РЕН.ТВ.
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали о стабилизации ситуации на дорогах после снегопада.
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