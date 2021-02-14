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Дептранс сообщил о стабилизации ситуации на столичных дорогах после снегопада
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Дептранс сообщил о стабилизации ситуации на столичных дорогах после снегопада

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

На дорогах Москвы стабилизировать ситуация после затруднений в движении из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Однако в ведомстве уточнили, что на некоторых участках дорог в Новой Москве проезд осложнен из-за буксующих фур и большого количества снега. На полтора километра затруднено движение по Калужскому шоссе от МКАД в сторону области. По улице Адмирала Корнилова проезд осложнен на 4,5 километра на участке от Калужского до Киевского шоссе.

В ведомстве отметили, что водителям стоит пользоваться общественным транспортом во время метели. Это позволит им избежать затруднений в движении и в комфорте добраться до нужных мест.

Уточняется, что для удобства пассажиров более трех тысяч человек очищают подходы к станциям московского метро от снега. Работники успели убрать более 50 тысяч кубических метров снега. В пресс-службе отметили, что можно приравнять к объему 20 олимпийских бассейнов 50 на 25 метров.

Читайте также: Пассажиропоток московского метро в субботу вырос почти на 20 процентов

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