Набор в 37 тысяч секций и кружков открылся в Москве для школьников

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Открылся набор в 37 тысяч секций для московских школьников, выбрать подходящий кружок можно по интересам ребенка и близости к дому. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

— Портал mos.ru предоставляет возможность подобрать подходящий кружок по интересующему ребенка направлению и близкому расположению к дому. Подать заявку на обучение можно онлайн, для этого не требуется личный визит в образовательную организацию, — пояснил Дмитрий Иванов.

Учащиеся могут выбрать любые направления: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное. В секциях ребята изучают литературу, математику, информатику, робототехнику, программирование, китайский и английский языки.

В свою очередь в творческих кружках можно научиться писать маслом, рисовать, играть на музыкальных инструментах или танцевать. А для юных спортсменов в городе работает 79 спортивных школ.

В этом учебном году было подано более 960 тысяч онлайн-заявок в кружки. Самыми популярными стали занятия по лингвистике, математике, углубленному изучению русского языка и литературы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Музеи Москвы возобновили групповые экскурсии для школьников