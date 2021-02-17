Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музеи Москвы возобновили групповые экскурсии для школьников
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Музеи Москвы возобновили групповые экскурсии для школьников

Татьяна Плотникова

Культура

Все столичные музеи возобновили проведение групповых экскурсионных программ для учащихся школ. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Как пояснил Кибовский, требования столичного управления Роспотребнадзора универсальны и распространяются на все учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы. Поскольку Роспотребнадзор разрешил проведение групповых экскурсий в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, это касается всех музеев.

В частности, с 16 февраля вновь проводит групповые экскурсии Московский планетарий. При этом численность каждой группы не должна превышать 15 человек, соблюдение масочного режима является обязательным, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за темы лекций для акции «Ночь в музее», которая пройдет в «Доме на Брестской». Участники проекта смогут выбрать темы из следующих: «Дизайн-код города», «Районы Москвы», «Ландшафтные решения и благоустройство», «Объекты реставрации» или предложить свой вариант.

Читайте также: Отправиться в прошлое и прокатиться на ретропоезде: столичное метро возобновляет ночные экскурсии

Департамент культуры города Москвыэкскурсии для школьниковАлександр Кибовский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте