Музеи Москвы возобновили групповые экскурсии для школьников

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все столичные музеи возобновили проведение групповых экскурсионных программ для учащихся школ. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Как пояснил Кибовский, требования столичного управления Роспотребнадзора универсальны и распространяются на все учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы. Поскольку Роспотребнадзор разрешил проведение групповых экскурсий в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, это касается всех музеев.

В частности, с 16 февраля вновь проводит групповые экскурсии Московский планетарий. При этом численность каждой группы не должна превышать 15 человек, соблюдение масочного режима является обязательным, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за темы лекций для акции «Ночь в музее», которая пройдет в «Доме на Брестской». Участники проекта смогут выбрать темы из следующих: «Дизайн-код города», «Районы Москвы», «Ландшафтные решения и благоустройство», «Объекты реставрации» или предложить свой вариант.

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