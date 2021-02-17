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Глава Пентагона заявил о желании США обсудить «угрозу» со стороны России на встрече НАТО
Фото: Pixabay / David Mark

Глава Пентагона заявил о желании США обсудить «угрозу» со стороны России на встрече НАТО

Ксения Монахова

Внешняя политика

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены обсудить «угрозу» России на видеоконференции министров обороны стран-членов НАТО.

— Первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны, и я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же, — подчеркнул Остин.

Ранее во вторник, 16 февраля, на брифинге для журналистов представитель американского военного ведомства высокого ранга заявил, что РФ представляет угрозу для всех сторонников НАТО. Однако при этом Вашингтон рассчитывает на работу с Москвой в тех случаях, где присутствует обоюдный интерес.

— Вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Они используют военную силу для достижения своих целей, — цитирует слова одного из ведущих брифинга ТАСС.

По его словам, США «неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность». Однако он ушел от ответа на вопрос о том, каким конкретно моментам Москва, по его мнению, угрожает Вашингтону.

Также представитель Пентагона подчеркнул, что существуют намерения сотрудничать со столицей России там, где имеется взаимный интерес, «привлекая в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия».

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