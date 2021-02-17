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Глава Госдепа США назвал приоритетные направления в отношениях с Россией
Фото: instagram.com/ablinken

Глава Госдепа США назвал приоритетные направления в отношениях с Россией

Ксения Монахова

Внешняя политика

США планирует искать другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен в рамках интервью Национальному общественному радио.

Госсекретарь США перечислил накопившиеся претензии к столице России. В том числе припомнил ситуацию с предполагаемыми кибервзломами и якобы «вмешательство в выборы». Однако он отметил, что при этом удалось максимально быстро продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. Госдеп уточнил, что это было в первую очередь в интересах США.

— И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям, — добавил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Москва и Вашнгтон должны научиться сотрудничать «на обоих фронтах».

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