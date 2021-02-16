Посольство РФ прокомментировало призыв парламента Эстонии к новым санкциям

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Заявление парламента Эстонии с призывом разработать новые санкции против России добавляет негатив в и без того напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Так во вторник, 16 февраля, прокомментировало заявление российское посольство в прибалтийском государстве.

В дипломатическом ведомстве указали, что из-за призыва «разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики» в проигрыше оказывается «перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».

Формирование новой правительственной коалиции в Эстонии не привело к восстановлению контактов для решения накопившихся проблем. Напротив, с первых дней ее работы появились «заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы», отметили в посольстве РФ.

Российские дипломаты также напомнили, что в ходе выступления на Давосском онлайн-форуме президент РФ Владимир Путин призвал «подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков», сообщается на официальном сайте посольства России в Эстонии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к появлению новых жестких санкций, однако надеется, что политическая воля на продолжение диалога возобладает. Песков отметил, что разговоры о санкциях ведутся с «маниакальной настойчивостью».

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