Политолог Марков рассказал о негативном сценарии развития отношений между Россией и ЕС

Фото: МИД РФ

Россия и Евросоюз не разорвут дипломатические отношения, но могут разругаться до обысков в посольствах и блокировки важных экономических проектов. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков. По его словам, это один из возможных сценариев развития двусторонних отношений.

Ранее, 15 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «каркас отношений» был разрушен Брюсселем, причем сознательно. По мнению Маркова, министр своими хлесткими высказываниями предостерегает Евросоюз от новых санкций.

— Тут есть две угрозы: они либо могут наложить секторальные санкции, которые ударят по экономическим отношениям, либо санкции против президента России Путина. Лавров же хочет предупредить Брюссель от таких решений, намекая, что и без того «такие себе» отношения России и ЕС резко ухудшатся, если придет время новых жестких рестрикций, — сказал политолог.

По мнению Маркова, Брюссель может решиться не только на очередные санкции. Он способен пойти дальше, нарушив дипломатический иммунитет.

— В российских посольствах в разных странах есть резидентура СВР и ГРУ. Европейцы могут провести там обыски и открыть многие чувствительные вещи. А в небольших странах типа Румынии они и вовсе могут убрать разведку, — допустил эксперт.

Кроме того, Марков не исключил, что ЕС может заблокировать счета российских банков, открытые в евро. Через них, отметил политолог, проходят огромные деньги. Наконец, говорит Марков, Европа может заморозить все, что имеет отношение к российским государственным компаниям.

При этом собеседник «ВМ» уверен, что стороны совершенно точно не будут разрывать дипломатические отношения. Эксперт добавил, что Россия в любом случае не перестанет поставлять Европе газ и нефть, а Брюссель, в свою очередь, не станет вводить на эти ресурсы эмбарго.

Читайте также: В Кремле оценили перспективу отношений РФ и ЕС в случае новых санкций