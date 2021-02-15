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Cергей Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
Фото: МИД РФ

Cергей Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Европейский союз последовательно разрывает отношения с Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

По его словам, формат отношений с членами ЕС в настоящее время состоит в редких встречах, на которых в первую очередь затрагиваются интересы Брюсселя. Россия готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС, но для это этого европейские партнеры должны учитывать интересы Москвы.

— Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия «не уходит из Европы».

Ранее МИД объяснил слова Лаврова о готовности разорвать отношения с Евросоюзом.

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