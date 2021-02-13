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Сергей Лавров провел телефонный разговор с Джоном Керри по вопросам климата
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров провел телефонный разговор с Джоном Керри по вопросам климата

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри обсудили по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату и договорились развивать двусторонние контакты по данной тематике. Об этом в субботу, 13 февраля, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России уточнили, что Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в данную договоренность, которая обеспечит надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования.

Также представители стран подчеркнули необходимость налаживания широкого международного сотрудничества по климатической проблематике.

— Министр и спецпредставитель условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящей серией важных мероприятий по подготовке к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Лавров и Керри пришли к договоренности развивать взаимодействие в Арктическом совете с учетом стартующего с мая 2021 года двухгодичного председательства в нем РФ.

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