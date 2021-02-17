Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы
Россия, Москва, улица Дыбенко, 14к1 Карта всех событий
На севере Москвы легковой автомобиль повредил автобусную остановку. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
По предварительным данным, пострадал один человек, движение в районе аварии не затруднено.
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