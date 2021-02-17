Первые небоскребы в Новой Москве построят на территории делового центра в Коммунарке

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Первые небоскребы в ТиНАО могут быть построены на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в целом могут быть построены здания высотой до 40 этажей, то есть более 100 метров.

— Но это оправданно, потому что там есть две ветки метро. Там, где метро, есть большая возможность для того, чтобы подъехать. Когда нет транспорта, тяжело обеспечить доступностью такую плотную застройку, а при наличии общественного или личного транспорта, на котором можно подъехать, почему бы не строить? — отметил Владимир Жидкин.

Общая площадь проекта АДЦ составит порядка трех миллионов квадратных метров, из которых более 1,4 миллиона квадратных метров придется на жилую недвижимость и почти 1,6 миллиона квадратных метров — на нежилую. На территории центра уже построены здания полиции и префектуры, активно проектируется фондохранилище, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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