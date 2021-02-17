Подъездную дорогу к пожарному депо ввели в эксплуатацию в Новой Москве

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Щапово Карта всех событий

Подъездную дорогу к пожарному депо на четыре машины ввели в эксплуатацию в поселке Щапово Троицкого и Новомосковского административного округа.

Как рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы, однополосная дорога протяженностью более 800 метров обеспечит подъезд к новому пожарному депо на четыре автомобильных места.

Вдоль трассы установлены опоры освещения, сооружен водосток и очистные сооружения дождевого стока. Для удобства пешеходов обустроены тротуары.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, при строительстве ведомство провело восемь инспекционных проверок. По заданию Комитета специалисты Центра экспертиз был выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что 14 социальных объектов построят на территории бывшей промзоны «Грайвороново».

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