Роскачество предупредило пользователей портала госуслуг о цифровых мошенниках

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Роскачества предостерегли пользователей портала госуслуг от мошеннических схем, которые разработаны для похищения персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба организации в среду, 17 февраля.

Уточняется, что новый метод мошенников был раскрыт в феврале этого года. В нем используются несколько приемов социальной инженерии, при которых пользователю могут приходить разные письма несколько раз подряд.

Цель рассылки — побудить читателя кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя.

При этом мошенники имитируют оригинальную рассылку от портала «Госуслуги», но в сообщениях могут быть предложения поучаствовать в лотерее, за отказ от которой пользователь якобы потеряет доступ в личный кабинет.

Эксперты рекомендовали не переходить на порталы по внешним ссылкам, а также обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта. Если он был выдан недавно, то есть вероятность, что сайт мошеннический, добавили в пресс-службе.

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