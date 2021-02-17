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Врач рассказал о связи коронавируса и неприятного запаха изо рта
Фото: pixabay.com

Врач рассказал о связи коронавируса и неприятного запаха изо рта

Ксения Монахова

Здоровье

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач высшей категории и отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, неестественный запах — один из недавно установленных и довольно распространенных симптомов COVID-19.

— Вялость, слабость, изможденность какая-то, тяжесть в голове, неприятный запах изо рта, безусловно, могут стать симптомами заражения коронавирусом. При условии, что COVID-19 ударил по бронхолегочной системе, но так, по сути, у всех и бывает, — пояснил специалист.

Зайцев отметил, что неприятный запах изо рта также может быть признаком различных заболеваний бронхолегочной системы. Например, он появляется при трахеите, бронхите и воспалении легких, так как при этом превышается норма легочной микрофлоры.

— Именно ее разложение провоцирует неприятный запах, — уточнил врач.

Однако стоит понимать, что неприятный запах может быть спровоцирован и другими заболеваниями. Врач рекомендовал обратиться к специалисту для выявления проблемы. Возможно, дело в заболевании ротовой полости, в частности зубов, что можно установить при посещении стоматолога, сообщает «Ридус».

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