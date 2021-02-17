Экипаж пристыковал грузовой корабль «Прогресс» к МКС в ручном режиме

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Грузовой корабль «Прогресс», который запустили с космодрома Байконур 15 февраля, не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), космонавты сделали это в ручном режиме. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса утром в среду, 17 февраля.

Корабль должен был пристыковаться в автоматическом режиме к модулю «Пирс» в 09:20 по московскому времени, но примерно в 20 метрах до станции Центр управления полетом дал указание космонавтам перейти на ручное управление. Стыковка была совершена в ручном режиме в 09:27 по Москве.

На корабле разместили около 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1,4 тысячи килограммов специального оборудования и материалов.

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