Пожарное депо со скалодромом появится в поселении Новофедоровском

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Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, деревня Рассудово, Зелёная улица, 1 Карта всех событий

Пожарное депо на два машино-места построят в столичном поселении Новофедоровском. Здание разместится по адресу деревня Рассудово, Зеленая улица, владение 1а.

— Сегодня новые пожарные депо в Троицком и Новомосковском округах возводятся в рамках государственной программы «Безопасный город». Строительство важных социальных объектов направлено на минимизацию последствий от происшествий и возможных возгораний, а также сокращение времени прибытия экстренных служб на места вызова, — рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Депо объединит блок для пожарной техники, газодымозащитной и дежурной службы. Внутри здания установят восстановительный центр с тренажерным залом, сауной, комнатой отдыха и психологической разгрузки.

Также на указанной территории построят тренировочную башню со скалодромом, на которой можно будет отрабатывать действия при пожаре. Территория возле депо будет благоустроена, появятся проезды, автостоянка и газоны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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