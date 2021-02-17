Россиянам объяснили, на что ориентироваться при выборе жилья в новостройках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал, от каких факторов зависит качественный выбор жилья. Об этом сообщает ФАН.

— Каждый, кто задумался о приобретении жилья, всегда должен отталкиваться от личных финансовых возможностей. Отмечу, у нас в стране более 90 процентов недвижимости создается в комфортклассе, — пояснил Панов.

Он уточнил, что квартиру необходимо выбирать, исходя из социальной инфраструктуры и комфорта. В последнее время все чаще можно услышать понятие «комфортная жилая среда». Оно подразумевает наличие рядом с жильем детских садов, школ, поликлиник, стартовых площадок и других объектов инфраструктуры. По словам эксперта, все это прописано в нормах градостроительного проектирования.

— Поэтому государственная приемная комиссия с большой серьезностью относится к приему строительных помещений. Там не должно быть отклонений от стандартов, — подчеркнул Панов.

По его словам, в обществе также сложился тренд на отделку жилья. Один из плюсов этого — никто из соседей не будет мешать друг другу шумными ремонтными работами. Как пояснил специалист, только 20 процентов новоиспеченных владельцев квартир будут переделывать работу застройщика.

Он также уточнил, что современные цены на жилую недвижимость находятся на среднесрочном максимуме. Если это не изменится, то спрос упадет, поэтому строительным компаниям рекомендуется стремиться к продаже жилья именно сейчас. При этом есть и те, кто считает, что необходимо придержать продажи до более высокой стадии готовности квартир.

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