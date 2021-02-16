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Риелтор рассказал, что льготная ипотека увеличила доходы строительного бизнеса
Фото: moscow-live

Риелтор рассказал, что льготная ипотека увеличила доходы строительного бизнеса

Елена Фролова

Экономика

Драйвером цен на недвижимость стала льготная ипотека. Прирост составил более чем 15 процентов. При этом строительный бизнес увеличил доходы на 20 процентов. Об этом рассказал член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев, сообщает Nation News.

Напомним, программа льготной ставки в 6,5 процента годовых по ипотеке на покупку квартиры в новостройках была принята в 2020 году. На это повлияли антиковидные ограничения. В настоящее время она действует до 1 июля 2021 года.

Как отметил член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев, изначально специалисты в сфере недвижимости утверждали, что стоимость жилья резко снизится из-за низкой социальной активности граждан. Однако программа, наоборот, спровоцировала ажиотаж и рост цен.

— За 2020 год цены на недвижимость выросли на 15–17 процентов, — рассказал Роман Вихлянцев, уточнив, что при этом люди не стали меньше платить за кредит на жилье.

По его словам, в настоящее время заметно замедление роста цен на жилье, а в конце марта ожидается стагнация.

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