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Суд признал бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате
Фото: zspk.gov.ru / Заксобрание Приморского края

Суд признал бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате

Виктория Родимкина

Происшествия

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 миллиона рублей бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева. Приговор огласили в среду, 17 февраля.

— Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере, — передает слова судьи ТАСС.

Ранее было установлено, что растраченные средства принадлежат ПАО «НК «Роснефть».

Помимо этого, виновным также был признан бывший директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части оглашаемого приговора.

Напомним, в период с 2014 по 2019 год Виктор Ишаев, пользуясь служебным положением, организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 миллиона рублей. Для этих целей он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией.

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растратасудХабаровский край
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