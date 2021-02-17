Пять центров помощи при ДТП заработают на территории Подмосковья в 2021 году

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Пять центров оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) введут в эксплуатацию на территории Московской области за 2021 год. На данный момент в регионе функционируют семь таких центров. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на подмосковное министерство транспорта.

Сотрудники таких центров помогают автовладельцам, попавшим в дорожную аварию, оформить происшествие по Европротоколу без привлечения сотрудников ГАИ. Это разрешается делать, если в ДТП никто не пострадал, а у обоих водителей оформлен полис ОСАГО. Если участники аварии не могут прийти к соглашению, их направляют в ближайший Центр помощи.

— Там есть два кабинета: РОСБДД (общественный) и ГИБДД. Чаще всего разногласия касаются обстоятельств аварии или того, кто виноват, — рассказала генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая.

В любом случае специалисты помогут разобраться в ситуации. Помимо консультативной водителям также оказывают психологическую помощь.

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