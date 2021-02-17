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Ученые рассказали об изменениях мозга у любителей кофе
Фото: Pexels / Zen Chung

Ученые рассказали об изменениях мозга у любителей кофе

Ксения Монахова

Наука

Ученые Базельского университета установили, что частое употребление кофеина меняет серое вещество мозга. Однако данный эффект является временным. Об этом говорится в статье журнала Cerebral Cortex.

Отмечается, что в исследовании приняли участие две группы из 20 здоровых людей, ежедневно пьющих кофе. Ученые раздали одним из них плацебо на два периода по 10 дней. Другая группа употребляла кофеин. В конце каждого этапа у испытуемых оценивали объем серого вещества, а также определяли качество их сна.

Сон у представителей обеих групп был одинаковым. Однако у тех, кто получал плацебо, объем серого вещества мозга оказался значительно выше, чем у употреблявших кофеин. Разница стала более заметной в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп, который отвечает за консолидацию памяти.

Спустя 10 дней отказа от кофе мозговые ткани у участников эксперимента восстановились. Ученые подчеркнули, что результаты исследования не указывают на вредное воздействие напитка. Тем не менее добавляется, что для изучения изменения когнитивных способностей у любителей кофе необходимо проводить дальнейшие эксперименты.

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