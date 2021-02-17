«Прихлопнули»: Путин прокомментировал блокировку украинских телеканалов

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Три ведущих телеканала на Украине разом «прихлопнули», и все молчат. Это является использованием инструментов для своих политических целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля.

Глава государства отметил, что в последнее время ярко проявились двойные стандарты, поэтому, уточнил Путин, нет сомнений, как будут вести себя «так называемые оппоненты».

— Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу, — сказал президент на встрече с главами фракций Государственной думы.

Видео: Россия 24

Владимир Путин добавил, что это никак нельзя прокомментировать, кроме как назвать использованием инструментов для достижения своих геополитических целей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в отношении каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK введены санкции. В результате после вступления запрета в силу они прекратили свое вещание. Помимо этого, эти санкции подразумевают ограничения торговых операций компаний, аннулирование или приостановку их лицензий и блокировку активов.

Читайте также: Глава Госдепа США назвал приоритетные направления в отношениях с Россией