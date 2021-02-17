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Снегопад обрушился на Мехико впервые за долгое время
Фото: pixabay.com

Снегопад обрушился на Мехико впервые за долгое время

Елена Фролова

В мире

Снег обрушился на столицу Мексики впервые за много лет. Температура воздуха в Мехико упала до минус пяти градусов, что стало настоящей проблемой для городской инфраструктуры и местных жителей, не привыкших к таким холодам. Об этом сообщает «Мир 24».

— Это очень холодно. Длинные очереди образуются, чтобы заправить небольшой бак бензина. В домах нет воды и электричества, — рассказал житель Мехико Хуан Ромеро.

Уточняется, что перебои с подачей электроэнергии связаны с проблемами, возникшими в соседнем Техасе. Дело в том, что там замерз трубопровод, по которому в Мексику поставляется газ. В настоящее время электроснабжение в стране частично восстановили. Ситуация осложняется тем, что на регион надвигается новый циклон, который, по обещаниям синоптиков, принесет с собой снежные бури.

Источник: «Мир 24»

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