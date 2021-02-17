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Перелетные птицы позже вернутся в Московский регион из-за снегопада
Фото: Tony Hisgett / CC BY 2.0

Перелетные птицы позже вернутся в Московский регион из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Город

Перелетные птицы в 2021 году позже вернутся в столичный регион из-за сильного снегопада. Об этом рассказал руководитель орнитария в «Сокольниках» Вадим Мишин.

В этом году в Москве и Подмосковье выпало большое количество снега. По словам Мишина, обычно птицы возвращаются с юга в конце марта, однако непогода может задержать их возвращение. Он отметил, что миграцию стоит ожидать в период с конца марта до конца мая.

— Грачи, жаворонки, трясогузки — эти птицы прилетают к нам первыми. Последними прилетают стрижи, кукушки — это конец мая. То есть, можно сказать, миграция птиц начнется в ближайшее время — с конца марта и продолжится до конца мая, — пояснил Мишин.

Орнитолог подчеркнул, что обилие снега может сбить привычный график перелетных птиц.

— Грачи прилетают на проталины, потому что собирают насекомых. А если проталин нет, то они не долетят до нас. Если поля будут под снегом, то грачи просто погибнут от голода, — уточнил Мишин.

Если снег не растает к концу марта, многим птицам придется задержаться на юге, так как холодный период опасен для их жизни, приводит слова орнитолога РИАМО.

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