«Здоровью ничего не угрожает»: стало известно, когда Боярского выпишут из больницы

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Артист Михаил Боярский будет выписан из больницы в среду, 17 февраля, поскольку его состояние стабилизировалось. Об этом рассказал сын актера Сергей Боярский.

Он отметил, что его отца госпитализировали в больницу не из-за коронавируса.

— Все в порядке, еще вчера все было хорошо. Сегодня должен быть дома. Это не COVID. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — приводит РИА Новости слова Сергея Боярского.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярского госпитализировали в медицинское учреждение в Петербурге. Уточнялось, что у артиста была высокая температура и слабость.

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