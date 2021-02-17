Путин не исключил вероятности введения продовольственных сертификатов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин считает возможным обсудить идею введения продовольственных сертификатов. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы в среду, 17 февраля.

По словам президента, он уже поручал правительству обсудить тему продовольственных сертификатов.

— Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно, — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день эта тема может быть не такой актуальной, как в разгар пандемии, тем не менее ее можно обсудить.

Помимо этого, президент отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о семейном бизнесе. Глава государства допустил создание семейного предпринимательства в рамках действующего законодательства, сообщает РИА Новости.

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