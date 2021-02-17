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Путин не исключил вероятности введения продовольственных сертификатов
Фото: Администрация президента РФ

Путин не исключил вероятности введения продовольственных сертификатов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин считает возможным обсудить идею введения продовольственных сертификатов. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы в среду, 17 февраля.

По словам президента, он уже поручал правительству обсудить тему продовольственных сертификатов.

— Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно, — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день эта тема может быть не такой актуальной, как в разгар пандемии, тем не менее ее можно обсудить.

Помимо этого, президент отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о семейном бизнесе. Глава государства допустил создание семейного предпринимательства в рамках действующего законодательства, сообщает РИА Новости.

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