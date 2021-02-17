«Долгов море»: СМИ выяснили, что Прилучному едва хватает денег на алименты детям после развода

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

После развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный погряз в долгах. По данным СМИ, доход артиста уменьшился из-за пандемии, почти все деньги уходят на алименты. О бедственном положении Прилучного рассказали его друзья.

Отмечается, что в настоящее время он живет с актрисой Мирославой Карпович, к которой ушел из семьи, оставив детей с Муцениеце. Прилучный называет звезду «Папиных дочек» подругой и няней своих детей, так как девушка помогает ему по хозяйству, когда его дети от бывшей жены приезжают в гости. Однако статус его возлюбленной в разговорах с друзьями Карпович так и не получила.

Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Друзья уточнили, что, несмотря на якобы налаженную личную жизнь, Прилучный не спешит расставаться с вредными привычками. По словам знакомых, недавно актер подрался, повредив лицевой нерв. Из-за этого ему придется делать пластику, чтобы он мог продолжать сниматься в кино, считают знакомые.

— Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку, — поясняют знакомые актера.

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Друзья также отметили, что Прилучный находится в тяжелом финансовом положении. Из-за долгов и отсутствия работы он выставил на продажу свой дом. Актер планирует продать его примерно за 180 миллионов рублей.

— Правда, особняк никто не покупает, слишком большая цена для кризисных времен. Паша сейчас живет с Мирославой в загородном доме своих друзей. И при этом Прилучный еще не погасил кредит за старый дом, — рассказал друг актера.

Уточняется, что съемочный день Прилучного стоит 500 тысяч рублей, но из-за пандемии у актера почти нет съемок. В настоящее время он работает только в театре, который является его единственным доходом, говорят друзья.

Знакомые также рассказали, что у Прилучного были накопления в размере примерно 100 миллионов рублей. Актер вложил деньги в бизнес своего друга, который пока не приносит прибыли. Знакомые отмечают, что сейчас Прилучному едва хватает денег на то, чтобы выплачивать бывшей жене алименты в размере 100 тысяч рублей каждый месяц, сообщает «Комсомольская правда».

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