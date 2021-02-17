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Минобороны Турции сообщило о задержании пятерых россиян на границе с Сирией
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Минобороны Турции сообщило о задержании пятерых россиян на границе с Сирией

Виктория Родимкина

Происшествия

Министерство обороны Турции сообщило о задержании на юге страны пятерых россиян, которые пытались незаконно попасть на территорию страны из Сирии. Об этом в ведомстве рассказали в среду, 17 февраля.

Уточняется, что среди задержанных находится женщина, которая была объявлена в розыск в связи с причастностью к террористической группировке «Исламское государство»*.

Всего, по данным военного ведомства, были задержаны шесть человек, среди них также один гражданин Ливии, передает РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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ТурциязадержаниеСирия
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