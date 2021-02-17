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Спортивные и образовательные объекты построят по программе реновации в Головинском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Спортивные и образовательные объекты построят по программе реновации в Головинском районе

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

В рамках программы по реновации на севере Москвы запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Кварталы реновации в Головинском районе будут обеспечены дополнительными объектами социальной сферы. В рамках программы будут построены пять детских садов, рассчитанных на 975 детей, шесть школ на 2500 учащихся, два физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых с культурно-досуговым центром, — пояснил Сергей Левкин.

На данный момент в Головинском районе еще не проводилось переселение по реновации. В рамках первого этапа до 2024 года в этой части столицы запланирован демонтаж восемнадцати домов, где проживают почти пять тысяч жителей.

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