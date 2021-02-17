Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Идеал женщины»: невеста Шепелева показала фото с округлившимся животом
Фото: instagram/dmitryshepelev

«Идеал женщины»: невеста Шепелева показала фото с округлившимся животом

Анастасия Волоснова

Звезды

Екатерина Тулупова, возлюбленная телеведущего Дмитрия Шепелева, удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта новой фотографией. На снимке девушка позирует, будучи беременной.

На черно-белой фотографии Тулупова одной рукой держит маленькую собаку, а другой придерживает живот. В геолокации будущая мама поставила фразу «Их много не бывает», вероятно, намекая на свое положение.

— Актуальное, — подписала Тулупова фотографию.

Подписчиков обрадовала новость о беременности возлюбленной Шепелева. Девушке пожелали всех благ и здоровья будущему малышу.

«Совершенство. Идеал женщины»; «Катюша, поздравляю!»; «Счастья вам и вашей семье»; «Женственность и красота в первозданном виде»; «Как тебе это все актуальное идет», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, Дмитрий Шепелев станет отцом второй раз, у него есть сын Платон от Жанны Фриске. У Тулуповой от прошлого брака есть дочь Лиза. Шепелев сделал предложение своей новой возлюбленной в ноябре 2020 года после нескольких лет отношений.

Читайте также: Настя Ивлеева рассказала, на что тратит заработанные миллионы

беременностьДмитрий Шепелевдети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, чем в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте