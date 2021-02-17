«Идеал женщины»: невеста Шепелева показала фото с округлившимся животом

Фото: instagram/dmitryshepelev

Екатерина Тулупова, возлюбленная телеведущего Дмитрия Шепелева, удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта новой фотографией. На снимке девушка позирует, будучи беременной.

На черно-белой фотографии Тулупова одной рукой держит маленькую собаку, а другой придерживает живот. В геолокации будущая мама поставила фразу «Их много не бывает», вероятно, намекая на свое положение.

— Актуальное, — подписала Тулупова фотографию.

Подписчиков обрадовала новость о беременности возлюбленной Шепелева. Девушке пожелали всех благ и здоровья будущему малышу.

«Совершенство. Идеал женщины»; «Катюша, поздравляю!»; «Счастья вам и вашей семье»; «Женственность и красота в первозданном виде»; «Как тебе это все актуальное идет», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, Дмитрий Шепелев станет отцом второй раз, у него есть сын Платон от Жанны Фриске. У Тулуповой от прошлого брака есть дочь Лиза. Шепелев сделал предложение своей новой возлюбленной в ноябре 2020 года после нескольких лет отношений.

Читайте также: Настя Ивлеева рассказала, на что тратит заработанные миллионы