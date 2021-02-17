«Идеал женщины»: невеста Шепелева показала фото с округлившимся животом
Екатерина Тулупова, возлюбленная телеведущего Дмитрия Шепелева, удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта новой фотографией. На снимке девушка позирует, будучи беременной.
На черно-белой фотографии Тулупова одной рукой держит маленькую собаку, а другой придерживает живот. В геолокации будущая мама поставила фразу «Их много не бывает», вероятно, намекая на свое положение.
— Актуальное, — подписала Тулупова фотографию.
Подписчиков обрадовала новость о беременности возлюбленной Шепелева. Девушке пожелали всех благ и здоровья будущему малышу.
«Совершенство. Идеал женщины»; «Катюша, поздравляю!»; «Счастья вам и вашей семье»; «Женственность и красота в первозданном виде»; «Как тебе это все актуальное идет», — написали подписчики в комментариях.
Напомним, Дмитрий Шепелев станет отцом второй раз, у него есть сын Платон от Жанны Фриске. У Тулуповой от прошлого брака есть дочь Лиза. Шепелев сделал предложение своей новой возлюбленной в ноябре 2020 года после нескольких лет отношений.
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