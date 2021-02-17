Соловьев отреагировал на обвинения в реабилитации нацизма

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Государственной думы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинения в реабилитации нацизма.

— Он просто лжец. Послушайте полный текст. Если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма, — цитирует Соловьева URA.RU.

Ранее Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с запросом, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью Уголовного кодекса РФ о реабилитации нацизма.

Напомним, Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» выразил мнение, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Однако, по словам журналиста, это не отменяет тот факт, что главы Третьего рейха были нацистами.

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