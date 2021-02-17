Пятый офсетный контракт на производство лекарств заключили в Москве

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Столичные власти заключили офсетный контракт с Московским эндокринным заводом. Согласно договору, сотрудничество продлится десять лет, за этот период в Москве локализуют производство 20 лекарств. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица планирует развивать сотрудничество с инвесторами через офсетные контракты. Власти собираются заключить договоры в IT-отраслях, транспортном машиностроении, а также в сфере техники в жилищно-коммунальном хозяйстве.

— Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий — в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания. В настоящий момент совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей, а объем закупок — 72,7 миллиарда рублей, — пояснил заместитель мэра.

Заключение офсетного контракта с Московским эндокринным заводом является выгодным как для города, так и для инвесторов. В частности, в столице появится больше рабочих мест, а бюджетные средства будут сэкономлены.

— В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 миллиарда рублей в течение восьми лет, — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, первый офсетный контракт заключили в Москве в 2017 году. Она подчеркнула, что подобный вид сотрудничества является выгодным для всех регионов России.

Уточняется, что первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. Благодаря им инвесторы внесут в городское фармпроизводство порядка 8,8 миллиарда рублей.

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