Москва заняла второе место в рейтинге городов по продвижению иностранных инвестиций

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Москва заняла второе место в рейтинге мегаполисов мира по продвижению иностранных инвестиций. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы города, данный результат стал итогом работы властей с отечественным и иностранным бизнесом. Мэр отметил, что Москва предлагает инвесторам условия для выгодного сотрудничества.

Сергей Собянин уточнил, что одной из форм активного взаимодействия стали офсетные контракты.

— Только что заключили пятый офсет с Московским эндокринным заводом. Он вложит один миллиард рублей в производство 20 лекарств, в том числе анальгетиков, антидепрессантов, антибактериальных препаратов. А город будет закупать их для медучреждений в течение восьми лет, — написал мэр.

В рейтинге аналитического подразделения Financial Times - @fDiIntelligence - Москва заняла 2-е место среди мегаполисов мира по продвижению иностранных инвестиций. Это результат нашей работы с бизнесом, и не только иностранным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 16, 2021

Глава города добавил, что подобное сотрудничество позволит создать новые рабочие места в столице. Кроме того, офсетные контракты помогают экономить городской бюджет. По словам мэра, инвестор получает по договору долгосрочный спрос и проверенного заказчика в лице самого города.

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