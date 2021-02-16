За кандидатов в состав Совета предпринимателей Москвы проголосовали более 158 тысяч раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На сайте Moscow.Business продолжается голосование за кандидатов в Совет предпринимателей Москвы. Свои голоса уже отдали более 158 тысяч человек. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития.

На участие в экспертно-совещательном органе, который будет действовать при городском департаменте предпринимательства и инновационного развития и штабе по защите бизнеса Москвы, поступило свыше 500 заявок.

С момента начала голосования, о котором сообщалось ранее, за кандидатов отдали свои голоса более 141 тысячи человек, некоторые из них выразили свое предпочтение сразу нескольким претендентам.

— Мы видим живой интерес бизнес-сообщества к работе совета. За три дня за кандидатов проголосовали свыше 158 тысяч раз. В новый орган войдут предприниматели из области торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования, социального бизнеса и других отраслей, — цитирует руководителя департамента Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Добавляется, что проголосовать за претендентов можно до 19 февраля.

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